Le Nigeria se sépare de son staff technique après l'échec de qualification en Coupe du monde

Cette non-participation au Mondial va laisser des traces chez les Super Eagles.

Eliminé par le Ghana en barrages de la Coupe du monde en vertu de la règle du but à l’extérieur (0-0, 1-1), le Nigeria a vu son DTN et sélectionneur intérimaire en janvier - suite au limogeage de Gernot Rohr - Augustine Eguavoen présenter sa démission et anticiper la décision de la NFF (fédération nationale). Cette dernière a en effet "retiré le contrat de deux ans et demi offert aux entraîneurs et a mis fin à la nomination de l’ensemble du staff technique de l’équipe avec effet immédiat."

Les anciens internationaux Emmanuel Amuneke, Joseph Yobo et Salisu Yusuf avaient été nommés entraîneurs de l'équipe le mois dernier. On leur avait promis des contrats de 2 ans et demi.

"Un nouveau staff sera annoncé après un examen approprié pour mener la nouvelle mission de revigorer les Super Eagles pour faire face aux défis futurs de manière appropriée", a poursuivi la NFF.