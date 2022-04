Eredivisie : Michel Vlap buteur, mais le PSV Eindhoven s'en sort de justesse !

Le PSV Eindhoven s'en est sorti de justesse à Twente, et était même mené de trois buts à la pause.

Match de folie aux Pays-Bas entre le FC Twente et le PSV Eindhoven : à la pause, le club d'Enschede menait 3-1, avec un doublé du vétéran Ricky van Wolfswinkel et un troisième but signé Michel Vlap. Un résultat qui aurait ramené Twente sur le podium d'Eredivisie, mais le PSV Eindhoven, toujours en course pour le titre, a prouvé qu'il avait de la ressource.

Après que Veerman ait réduit l'écart à la 35e, le PSV va en effet remonter sur le terrain transfiguré. Cody Gakpo, à peine monté à la pause, a ainsi fait recoller son équipe au score (3-2, 53e), et mis Twente sous pression. Le PSV Eindhoven poussera, et c'est finalement au bout des arrêts de jeu que Boscagli permettra à son club de prendre un point au courage (3-3, 90e+4). Notons que Yorbe Vertessen est monté à la 90e minute de jeu.

Le PSV Eindhoven est à 4 unités de l'Ajax Amsterdam, leader et vainqueur plus tôt aujourd'hui sur la pelouse de Groningue (1-3).