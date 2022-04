"Harry Kane est comme le nouveau Diego Maradona"

Un ancien joueur des Spurs est un peu trop sous le charme de Harry Kane.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération, Harry Kane (28 ans, 29 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) a également fait évoluer son jeu avec Tottenham et brille de plus en plus dans un registre de passeur depuis un an et demi. Une évolution saluée par le consultant de Sky Sports, David Ginola, qui n’a pas hésité à s’enflammer suite au centre au cordeau réalisé par l’Anglais dimanche pour Matt Doherty à l’occasion de la victoire contre Newcastle (5-1).

"Le nouveau meneur de jeu des Spurs est Harry Kane. Il est comme le nouveau Diego Maradona désormais. Passes longues, passes courtes, il a tout pour plaire, s’est enflammé le Français, tout en conseillant l’attaquant sur son avenir. S'il a des propositions à l'avenir pour jouer avec des clubs qui gagneront des trophées, c'est là qu'il pourrait partir. À la fin de votre carrière, ce que vous regardez, c'est la liste des trophées que vous avez remportés."

Reste à savoir si les Spurs accepteront d’ouvrir la porte après avoir retenu leur star qui souhaitait rejoindre Manchester City l’été dernier.