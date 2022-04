José Mourinho pique un journaliste : "Tu es moins agressif à la radio"

José Mourinho reste fidèle à lui-même en conférence de presse...

En conférence de presse, José Mourinho ne s'est pas privé pour reprendre de volée un journaliste qui, apparemment, s'était montré un peu trop critique vis-à-vis du coach portugais auparavant. "À la radio, tu es super agressif et violent. Puis tu arrives ici et tu te chies dessus devant moi", lance le Special One. Une façon de prendre une petite revanche maintenant que la Roma remonte la pente, après des mois difficiles en début de saison...