Westerlo de retour en D1A : qui sont les champions ?

Les hommes de Jonas De Roeck vont retrouver le plus haut niveau de notre football.

C’était l’ambition de la saison : Westerlo voulait retrouver la D1A et a mis toutes les chances de son côté. Il y a d’abord eu l’arrivée de Jonas De Roeck. L’ancien adjoint de Vincent Kompany (et coach de STVV) a pris l’équipe en main en début de saison et a finalement bien rempli sa mission en mettant en place une équipe compétitive avec un savant mélange de jeunes et d’expérience, avec des renforts en prêt.

Deux promesses du Club de Bruges sont arrivées en début de saison : De Cuyper et Van Den Keybus. Les deux ont assuré un statut de titulaire tout au long de la saison. Un autre jeune joueur de 21 ans a ébloui les observateurs : Jan Bernat. Prêté avec option d’achat par Zilina, le Slovaque a été décisif cette saison avec 8 buts et 2 passes décisives en 25 rencontres.

Enfin, plusieurs joueurs d’expérience ont aidé l’équipe : Igor Vetokele, Van Eenoo, Fixelles ou encore Perdichizzi. Enfin, Jordanov (prêté par l’Union) fête de son côté son deuxième titre de champion en D1B. Il était en effet dans le noyau de Mazzù la saison dernière.

Westerlo va maintenant devoir se pencher sur la prochaine saison et construire un noyau pour la D1A, histoire de ne pas faire l’ascenseur. Mais pour cela, les nouveaux investisseurs du club, arrivés il y a maintenant plus de deux ans, feront le nécessaire : les ambitions sont de retour en Campine.