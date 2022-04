Tom Pietermaat explique la décision du Beerschot de ne pas prolonger Will Still

Remplaçant d'Hernan Losada chez les Rats la saison dernière, le jeune coach n'avait pas été prolongé dans ses fonctions par le Conseil d'Administration.

Le Beerschot et son C.A. avait décidé de ne pas prolonger Will Still à la tête de l'équipe première la saison dernière. C'était Peter Maes qui lui avait alors été préféré, avec la fin très rapide de son aventure qu'on lui connait. Javier Torrente était alors arrivé, sans réussir à changer la donne. C'ést Greg Vanderidt qui officie désormais chez le désormais relegué en D1B.

Dans un entretien pour Sport/foot Magazine, le joueur du Beerschot Tom Pietermaat est revenu sur le départ de Still. "En fait, une partie du groupe de joueurs voulait continuer avec Will Still, qui a fait du bon travail ici avec des ressources limitées après le départ d'Hernán Losada."

"Le conseil d'administration a trouvé qu'il était un peu trop laxiste dans ses relations avec nous. Trop ludique à l'entraînement. Alors qu'il a en fait très bien senti que nous étions mentalement et physiquement vides après une année difficile."