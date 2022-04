Maxime D'Arpino se confie sur sa blessure : "Peut-être sept à huit mois d'absence"

Gros coup dur pour le joueur d'Ostende, qui devra subir une longue rééducation.

Blessé lors de la dernière journée face à Seraing, le milieu français du KV Ostende Maxime D'Arpino avait juste avant reçu le prix de joueur de l'année du club côtier. "Je suis très content de ce prix, d'autant plus qu'il est décerné par les supporters. Je le vois comme un cadeau pour tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent. C'est pourquoi il est si malheureux que j'aie obtenu ce prix pour la première fois, mais que j'ai abandonné quinze minutes plus tard", a déclaré le Kustboy à Het Laatste Nieuws.

Après examens médicaux, le verdict est tombé : le joueur souffre d'une déchirure des ligaments croisés. Son ménisque a également été touché. "Je fais déjà mieux que juste après le match. Pourtant, il reste difficile de rassembler tout cela. La semaine prochaine ou la semaine d'après je vais me faire opérer et commencer ma rééducation à Lyon."

Au bout de trois mois, il reviendra à Ostende pour poursuivre sa convalescence à la côte ainsi qu'à Anvers. "Les spécialistes parlent d'une inactivité de six mois, mais si le ménisque est difficile cela peut aussi être de sept ou huit mois. Je ne devrais pas non plus reprendre trop tôt ou je pourrais rechuter à nouveau. Un vrai test m'attend dans un futur proche. Mentalement, ce n'est pas facile non plus, mais je dois l'accepter."

D'Arpino essaye de voir le positif : il pourra passer plus de temps avec sa famille. Sa femme attend en effet leur premier enfant. "Je peux passer beaucoup de temps avec ma famille dans les mois à venir tout en récupérant - je pourrai également utiliser leur soutien. En juin, ma femme et moi attendons notre premier enfant - une fille. C'est un peu cynique, mais sans blessure je ne pourrais pas profiter du temps en famille. À cet égard, chaque inconvénient a un avantage."