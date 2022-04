Bjorn Meijer défendu par son coach : "J'ai beaucoup de mal avec les messages qu'il reçoit sur les réseaux sociaux"

Le jeune latéral de 19 ans est tout près d'un gros transfert au Club de Bruges. Son coach est monté au créneau pour le défendre.

Comme nous le rapportions récemment, Bjorn Meijer (19 ans), qui évolue à Groningue aux Pays-Bas, est sur les tablettes du Club de Bruges. Le club demande 5 millions d'euros pour le Néerlandais. Les Blauw en Zwart ont augmenté leur offre, la passant à 4,5 millions. Le joueur est favorable à un départ et aurait jeté son dévolu sur l'actuel 2e de Pro League. Un sacré saut en avant pour le défenseur, qui ne s'est révélé que cette saison au haut niveau.

Meijer est vivement critiqué par certains supporters suite à ses envies de départ et son choix pressenti de ne pas prolonger son contrat après 2023. "J'espère que si tout le monde utilise son esprit, il comprendra son souhait", l'a défendu son entraîneur Danny Buijs dans les colonnes de Voetbal International. "Je comprends que les supporters espèrent qu'un garçon autodidacte restera un peu plus longtemps, mais c'est quelque chose de bizarre qu'on ne vit pas souvent."

"J'ai beaucoup de mal avec les messages que Bjorn reçoit sur les réseaux sociaux. Je ne lui souhaite pas ça."

Le coach considère que la décision de Meijer, de prendre sa chance à deux mains, est compréhensible : "Je comprends l'émotion qui se dégage, mais il faut rester réaliste. C'est une étape tellement belle pour lui, vous ne pouvez blâmer personne de le vouloir. C'est son avenir et il peut aller dans un club de très haut niveau, qui joue européen chaque année et lui a présenté un très bon plan. Et puis on peut facilement dire : qu'il attende un ou deux ans. Mais ce garçon a eu de la malchance avec des blessures, qui lui garantit qu'il aura encore cette chance dans un ou deux ans ?"

"Il est très fier de pouvoir jouer au football pour le FC Groningue. Il donne tout chaque jour, mais il faut accepter que de tels choix soient faits. Je ne veux pas que ça aille dans le sens d'être vilipendé, tout comme Remco Balk (un attaquant qui a quitté le club pour rejoindre Utrecht, ndlr). Ce n'était pas bien avec Remco à l'époque et ce ne serait pas le cas maintenant."