Michaël Lallemand : "Nous avons notre sort entre nos mains"

Ce mercredi soir, le RFC Liège a atomisé La Louvière Centre (10-0), la lanterne rouge de Nationale 1. Les Liégeois occupent actuellement la quatrième place du classement.

Michaël Lallemand a planté son premier triplé depuis près de dix ans à Rocourt ce mercrdi soir. "Il fallait réagir après la défaite aux Francs Borains, et nous l'avons très bien fait. Nous savions qu'il fallait mettre la pression dès le début afin qu'ils ne prennent pas confiance. Le carton rouge adverse a aidé aussi. Un premier but puis on a été capable de dérouler", a confié l'attaquant des Sang et Marine.

Le FC Liège a rechargé ses batteries avec cette plantureuse victoire. "Nous avons pris de la confiance, nous avons créé des automatismes et nous avons pris du plaisir sur le terrain", a souligné l'ancien joueur d'Eupen et de Deinze.

Dimanche, le matricule 4 affrontera Mandel United. "La confiance est là, c'est sûr. Mais, il faudra vite récupérer et tourner le bouton. Il faut à nouveau prendre les trois points à la maison. Nous avons gagné 10-0 ce mercredi mais il ne faut pas arriver avec un excès de confiance. Nous devons continuer de la sorte. Nous avons notre sort entre nos mains. Si nous jouons ainsi, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas dans le top 4 à la fin de la saison", a conclu Michaël Lallemand.