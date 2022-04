Pep Guardiola: "Notre avance de 14 points était une fausse avance"

Manchester City et Liverpool s'affronteront en fin d'après-midi lors d'une rencontre qui promet d'être épique.

C'est le gros duel en Angleterre depuis quelques saisons désormais. Manchester City recevra Liverpool à 17h30 dans une rencontre qui ressemble plus que jamais au match du titre. Un duel entre deux grandes équipes, mais aussi entre deux grands entraîneurs, Pep Guardiola et Jürgen Klopp, qui se respectent énormément. En conférence de presse, l'entraîneur espagnol a, à nouveau, fait l'éloge de son homologue allemand. "C'est un très grand entraîneur. Ce qu'il fait à Liverpool, c'est fantastique. J'essaye toujours de m'inspirer des managers que je rencontre, mais je fais particulièrement attention à ce que fait Jürgen. Nous sommes très similaires à bien des égards, mais je pense que dans le dernier tiers, les Reds sont plus 'wow' grâce à la qualité des joueurs qu'ils ont."

Manchester City, qui comptait jusqu'à 14 points d'avance il y a encore quelques mois, a vu Liverpool revenir à une petite unité. Les Reds peuvent donc prendre la tête du championnat en cas de victoire. "C'était une fausse avance. Nous avions deux rencontres de plus que Liverpool. Ensuite, chaque équipe connaît des moments forts et des moments faibles dans une saison, et Liverpool a eu plus de difficultés en début de saison. Depuis qu'ils sont revenus à leur meilleur niveau, ils nous ont très rapidement rattrapé. Nous avons parfois manqué d'efficacité, ce qui nous a coûté des points très précieux. Mais nous jouons très bien pour le moment, même lorsqu'on ne gagne pas. Je ne ressens absolument pas la pression. Que peut-il arriver ? Que nous perdions la Premier League ? Ce n'est pas grave, nous tenterons à nouveau notre chance la saison prochaine. Dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes."