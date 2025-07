Les Francs Borains se renforcent avec un ancien jeune du Club de Bruges

Après une saison passée à lutter pour leur maintien, les Francs Borains veulent éviter le même scénario en 2025-2026. Un renfort débarque en provenance d'Italie.

Les Francs Borains ont terminé la saison 2024-2025 à la 12e place, une position assez périlleuse qui pourrait leur valoir des frayeurs à l'avenir, notamment en raison d'une réforme qui passe mal notamment dans le chef de Georges-Louis Bouchez.

Pour éviter ça, le RFB se renforce donc en vue de la saison prochaine. Le club borain a confirmé l'arrivée de Lukas Mondele (21 ans), jeune milieu de terrain belge prometteur qui arrive en provenance de Modène, en Serie C.

Mondele n'est pas un inconnu en Belgique : formé au Club de Bruges, il a déjà eu l'opportunité de porter le maillot du Club NXT en Challenger Pro League en 2022. Il rejoignait ensuite Modène en 2023, et enchaînait deux prêts à Pergolettese, en Italie, et au ND Bilje (Slovénie) la saison passée.

Mondele, international belge U19, a signé un contrat jusqu'en 2027 aux Francs Borains. Le club dispose également d'une option de prolongation d'une saison si l'ancien brugeois convainc.

"J'avais besoin d'être proche de ma famille et de mes amis. Le club m'a présenté un projet ambitieux avec le top 6 d'un championnat où j'ai fait mes débuts pros", explique Lukas Mondele sur le site officiel du RFB. "Ca m'a donné envie d'y participer. À titre personnel, je veux devenir un joueur important ici".