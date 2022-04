Sergio Ramos a une idée précise pour son futur

Il ne faut pas parler de retraite à Sergio Ramos.

Peu épargné par les blessures depuis son arrivée l’été dernier, Sergio Ramos (36 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) n’est pas inquiet pour son physique. Au contraire, le défenseur central du Paris Saint-Germain se voit encore sur les terrains pendant de nombreuses années.

"J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus au haut niveau, et ensuite vivre une autre expérience, a confié l’Espagnol au consultant de Prime Video Ludovic Giuly. J'ai deux ans de contrat ici à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus. Et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder la tête bien concentrée."

Après tant de pépins physiques cette saison, il est difficile d’imaginer Ramos au plus haut niveau aussi longtemps.