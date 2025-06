Anderlecht veut chiper l'une des pistes les plus chaudes du Standard dans ce début de mercato !

Ce serait un sacré coup de théâtre : Anderlecht aurait jeté son dévolu sur une cible qu'on pensait proche du Standard. Et pour renforcer un poste... où le n°1 est incontestable : celui de gardien de but !

Peut-on réaliser la meilleure saison de sa carrière et être élu - de loin - Joueur de l'année par les supporters, puis voir débarquer un concurrent ayant clairement l'ambition de vous mettre sur le banc ? Apparemment, c'est ce qu'Anderlecht envisagerait de faire à Colin Coosemans.

En effet, selon les informations de Het Laatste Nieuws, que nous sommes en mesure de confirmer, le RSC Anderlecht aurait jeté son dévolu sur Thomas Kaminski. Vous ne rêvez pas : Kaminski était encore récemment cité au Standard, et semblait même tout proche de signer à Sclessin.

Que se passe-t-il donc ? La réponse est simple : ce que souhaite Thomas Kaminski, c'est de revenir en Belgique. Sa famille y vit, et il a récemment fait construire une maison en région... bruxelloise, où il a passé toute sa formation (Asse, Zellik). Et bien sûr, Kaminski a porté les couleurs d'Anderlecht à 22 reprises de 2012 à 2016.

Coosemans acceptera-t-il une telle concurrence ?

Pas étonnant donc qu'à la lutte avec Anderlecht, le Standard ait une solide longueur de retard. Les Mauve & Blanc discutent avec Luton Town, qui descend en League One. Kaminski y a encore un an de contrat, mais ne devrait pas coûter bien cher, et lui-même souhaite quitter l'Angleterre.

Mais qu'en est-il de Coosemans ? On doute bien sûr qu'il voie l'arrivée d'un tel concurrent d'un bon oeil. Car Thomas Kaminski, Diable Rouge (une cap), qui compte plus de 200 matchs de D1A, 38 matchs de Premier League et 160 de Championship, ne vient pas pour s'asseoir sur le banc.

L'arrivée d'un n°2 n'aurait pas été étonnante, car derrière Colin Coosemans, aucun gardien n'a vraiment convaincu. Mais faire signer un n°1 "bis" rappelle un peu la situation Dupé-Schmeichel il y a deux ans. On sait comment ça s'était terminé...