Thibaut Courtois ne cache pas ses ambitions pour la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs commence bientôt. Thibaut Courtois espère aller jusqu'au bout avec le Real Madrid.

La Coupe du Monde des clubs va bientôt commencer. Les premiers matchs auront lieu le 15 juin. Parmi les joueurs à surveiller, il y aura plusieurs Belges, dont le portier des Diables Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid a déjà exprimé ses ambitions pour cette nouvelle formule de la compétition.

"Nous allons toujours aux matchs ou aux tournois pour gagner", a-t-il déclaré à DAZN. "Nous sommes probablement parmi les favoris, c'est du moins ce que nous pensons. Nous jouons pour gagner et ferons tout notre possible pour aller aussi loin que possible."

Le Real Madrid a déjà échoué à remporter le titre en Liga, et la Copa Del Rey. Le FC Barcelone les a tous les deux remportés, ce qui rend la Coupe du Monde des clubs encore plus importante pour la Maison Blanche. La FIFA cherche également à remplir les stades, car la demande de billets a été étonnamment faible.

"J'espère que de nombreux fans viendront. Il y a de nombreuses cultures différentes en Amérique, où les gens sont normalement passionnés de sport. Nous y jouons des matchs amicaux chaque année, donc j'espère que nous pourrons déjà les chauffer pour la Coupe du Monde de cette année et de l'année prochaine", a ajouté Courtois.

"Nous jouons chaque année pour remporter chaque trophée. Cette pression est là. Gagner des trophées procure une sorte d'adrénaline que vous voulez continuer à ressentir. Chaque année, vous voulez continuer à gagner et c'est pourquoi vous jouez à un niveau élevé en permanence. Parce que c'est aussi ce q'on attend de vous", a conclu Courtois.