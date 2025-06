Anderlecht prépare-t-il déjà... l'après-Besnik Hasi ? Les adjoints du T1 sont ambitieux

Besnik Hasi a été confirmé en tant que T1 du RSC Anderlecht. Un pari de la part de la direction, probablement... mais qui est pris de façon calculée.

Besnik Hasi en rêvait. Malgré une fin de saison très difficile, le Kosovar a été confirmé en tant qu'entraîneur principal du RSC Anderlecht. Pour plusieurs raisons : il ne coûte pas cher, il aime Anderlecht du fond du coeur, et sa discipline est proverbiale.

Mais Hasi sait aussi qu'il n'est pas le choix qu'auraient fait les supporters. Son passé en Mauve ne le protège pas des critiques : il a beau être Mauve de coeur, Hasi n'est pas une légende du Sporting. Les supporters du RSCA seront peu patients à son sujet, surtout après 10 matchs médiocres en Playoffs.

Et du côté du club, on donne tout de même l'impression d'avoir prévu la future bronca du public. Si la saison se passe mal, les supporters se retourneront assez vite sur Besnik Hasi. Mais pas sur Lucas Biglia, désigné comme entraîneur adjoint (probablement T3, s'il faut absolument numéroter les adjoints).

Still et Biglia sont prêts à assurer l'intérim

Biglia apaisera le public du Lotto Park. Mais surtout : lui et Edward Still... sont prêts à saisir la moindre opportunité. On le sait : Hasi est le T1... mais son staff est composé d'adjoints ambitieux. Edward Still a déjà dirigé le Sporting Charleroi et l'AS Eupen. Être adjoint n'est pas son objectif.

Lucas Biglia a le diplôme UEFA A. Il a déjà refusé un poste de T1, à l'Istanbul Basaksehir ; il coachait les jeunes de Milan avant de rejoindre Anderlecht. Si Hasi est licencié, aucun doute à ce sujet : l'Argentin posera son CV sur le bureau des dirigeants pour assurer l'intérim... ou mieux.

Même Jérémy Taravel, au moment où il est devenu adjoint de Leko au Standard, affirmait que son objectif était d'être T1. Autrement dit : derrière Besnik Hasi se pressent trois adjoints ambitieux. Anderlecht le sait : s'il faut licencier Hasi, au moins, l'intérim sera assuré...