Nicolas Frutos veut frapper fort et attirer un chouchou du Lotto Park à la RAAL

Anderlecht et la RAAL ont énormément de connexions, on le sait. Cela pourrait également se concrétiser via des transferts...

Le RSC Anderlecht et La Louvière pourraient bien devenir deux des clubs les plus proches de D1A la saison prochaine. Les contacts entre les deux clubs auraient été établis via Nicolas Frutos. L'ancien attaquant d'Anderlecht est actuellement directeur technique à La Louvière. Ce lien solide avec Anderlecht rend la collaboration, selon des sources bien informées, logique et stratégiquement intéressante pour les deux parties.

Pour La Louvière, le lien avec Anderlecht offre non seulement des avantages sportifs, mais aussi logistiques et organisationnels. Les Loups cherchent à se renforcer pour rester compétitifs en D1A et pourraient ainsi compter sur certains jeunes joueurs ou joueurs non utilisés au Lotto Park.

Leoni bientôt à la RAAL ?

Un des premiers noms qui circule à cet égard est celui de Théo Leoni. Le milieu de terrain de 25 ans peine à jouer sous Besnik Hasi et entamera bientôt sa dernière année de contrat en Mauve & Blanc. Un prêt à La Louvière offrirait à Leoni la possibilité d'obtenir un temps de jeu régulier en D1A, sans qu'Anderlecht doive nécessairement le laisser partir définitivement.

Pour Anderlecht, cette collaboration potentielle s'inscrit dans la nouvelle vision sportive dessinée par le CEO Sports Tim Borguet et le directeur sportif Olivier Renard. Après la confirmation de Wouter Vandenhaute en tant que président lors du récent conseil d'administration, le club prévoit de continuer à développer de nouvelles initiatives tant sur le plan sportif que structurel.

Bien sûr, ce départ de Leoni serait symboliquement difficile à vivre pour les supporters : le capitaine des Espoirs était vu par certains comme un futur pilier du club, un porte-étendard de l'ADN Mauve & Blanc. Mais ses prestations en dents-de-scie ne lui ont pas permis de s'imposer en équipe A sur la longueur...