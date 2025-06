Ciblé par Anderlecht, il a fait un autre choix pour son avenir

Le nom d'Ahmed Touba avait circulé pendant plusieurs semaines dans les coulisses du RSCA. Mais le défenseur du KV Malines semble se diriger vers la Grèce.

On le sait, le RSC Anderlecht va devoir renforcer sa défense cet été. Après la retraite de Jan Vertonghen et le départ de Adryelson après son prêt, les Mauves ont besoin de renforts d'expérience au-delà de Hey et Simic, assez jeunes.

L'une des pistes dans cette optique était le défenseur du KV Malines, Ahmed Toubab (27 ans). Le Belgo-Algérien reste sur une excellente saison Derrière les Casernes.

Touba, malgré son passé brugeois (il a été formé au Club de Bruges), n'écartait pas la piste anderlechtoise... Mais ce n'est finalement pas vers le Lotto Park qu'il devrait se diriger.

En effet, selon Transferfee, Touba devrait s'engager au Panathinaikos. Le club d'Athènes a terminé 2e du championnat grec lors de la saison écoulée, et va donc disputer les préliminaires de la Champions League.

Ahmed Touba était estimé aux alentours des 800.000 euros, un montant que le RSC Anderlecht aurait été prêt à mettre sur la table. Mais les Mauves ont notamment transféré Zoumana Keita pour renforcer leur défense entre temps. Sera-ce suffisant pour tenir le coup lors de la saison à venir ?