Magnifique récompense : Lucas Stassin remporte un prestigieux trophée en Ligue 1 !

Il était le grand favori pour ce trophée, après sa superbe saison. Lucas Stassin a été élu Pépite de la saison en Ligue 1.

Lucas Stassin faisait partie des 5 joueurs nominés par la LFP pour le trophée de "Pépite de l'année" en Ligue 1. Un trophée qui récompense le meilleur jeune de la saison au sein du championnat français, et pour lequel étaient nominés trois joueurs belges.

En effet, en plus de Stassin, Matias Fernandez-Pardo et Malick Fofana étaient également nominés pour ce titre. Les deux autres nominés étaient Djaoui Cissé et André Santos. Mais Lucas Stassin, avec ses 12 buts en faveur de l'ASSE, était le grand favori au trophée.

Et la LFP a désormais confirmé la nouvelle : c'est bien l'attaquant de Saint-Etienne qui est élu Pépite de l'année. Une belle récompense malgré la relégation des Verts, où Stassin ne devrait pas rester après cette première saison réussie en France.

Stassin était arrivé l'été dernier en provenance du KVC Westerlo. Après une période d'adaptation, l'ancien anderlechtois est parvenu à s'imposer progressivement, et a fini par devenir l'élément offensif n°1 des Verts.