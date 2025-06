Entre racines verviétoises, Bilal El Khannouss et ligaments croisés : qui est Adnane Abid, première recrue estivale du Standard ?

Le Patro Eisden a confirmé hier être parvenu à un accord avec le Standard pour Adnane Abid. Un joli coup pour les Rouches vu la qualité du joueur.

Au sud du pays, le Patro Eisden ne dispose pas d'une réputation des plus flatteuses. L'équipe est souvent associée aux frasques de son entraîneur Stijn Stijnen et à ses vices. Mais on ne finit pas la saison à une double confrontation de monter en D1A en se reposant uniquement sur le trashtalk et l'intimidation. Il y a de la qualité dans ce groupe.

Le soyeux pied gauche de Stef Peeters (seulement réintégré pour la fin de saison) en est sans doute l'exemple le plus connu mais il est loin d'être le seul. La saison dernière, Anis Hadj Moussa avait apporté sa technique à l'équipe avant de partir émerveiller les Pays-Bas avec Feyenoord. Cette saison, c'est Adnane Abid qui a pris le relais. Focus sur celui qui doit devenir le nouveau joueur frisson du Standard.

La meilleure saison de sa carrière

Si les Rouches ont consenti à sortir le chéquier pour un joueur de D1B, c'est qu'Abid a su se montrer convaincant avec le Patro. Il sort en effet d'un exercice à 8 buts et 12 assists. Doté d'un pied droit très prompt à dégainer, Abid peut évoluer sur le côté gauche, où il aime rentrer dans le jeu pour armer une frappe enroulée. Mais il est également capable de jouer sur le flanc droit et de décocher des centres précis.

Un profil qui devrait soulager les Rouches, dont une grande partie de la créativité dépendait d'Ilay Camara, meneur de jeu excentré sur la gauche, arrivé cramé en fin de saison. Son option d'achat a bien été levée, l'international sénégalais n'est pas encore sûr de rester à Sclessin, il pourrait être vendu pour contribuer aux 14 millions de rentrées espérées. Reno Wilmots, arrivé au Patro en même temps qu'Abid, aurait-il soufflé son nom à son paternel de directeur sportif ?

Né à Verviers, c'est à Andrimont qu'Adnane Abid tape ses premiers ballons. Repéré par Eupen, il file alors au Kehrweg jusqu'à ses 14 ans. C'est alors que Genk met le grappin dessus. Dans le Limbourg, le garçon gravit un à un les échelons qui doivent le mener jusqu'à une carrière professionnelle. Lors de la saison 2021/2022, il intègre le groupe de Youth League. Titulaire tout au long de la campagne, il aide l'équipe à se hisser jusqu'en huitièmes de finale (défaite aux tirs au but contre les jeunes de Liverpool), marquant contre Cologne et Chelsea.

Avec ses coéquipiers Tobe Leysen, Kamiel Van de Perre, Tuur Rommens, Mika Godts et Bilal El Khannouss, il est ainsi promis à un grand avenir. A l'issue de la saison, il est même intégré à l'équipe première, tout comme El Khannouss. Il signe également un contrat jusqu'en 2025. Malheureusement, tout ne se passera pas aussi bien que pour son compère belgo-marocain.

C'est une cruelle rupture des ligaments croisés qui le stoppe dans son élan. Abid est écarté des terrains pour presque toute la saison 2022/2023. Il reprend donc la cuvée 2023/2024 avec l'équipe U23 pour retrouver du rythme en D1B. Mais il peine à retrouver son niveau, ce qui incite Genk à le laisser filer gratuitement au Patro Eisden l'été dernier.

La suite, on la connaît. Au Patro, le Verviétois a retrouvé son meilleur niveau, jusqu'à convaincre le Standard de se positionner. La route vers le haut niveau a beau s'être avérée moins rectiligne que prévu, Abid veut désormais rattraper le temps perdu. Histoire de confirmer tous les espoirs placés en lui. International belge des U15 jusqu'en U19, Adnan Abid fait partie de cette génération 2003 également riche de Zeno Debast, Johan Bakayoko ou Arne Engels.

Mario Stroeykens et Roméo Lavia (tous deux nés en 2004) étaient également de ces rassemblements. A bientôt 22 ans, Abid veut prouver qu'il a lui aussi encore les moyens de connaître le très haut niveau. Tout profit pour le Standard.