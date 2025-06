Les supporters n'apprécieront peut-être pas : Anderlecht pourrait mettre fin à une tradition vieille de 40 ans

On sait qu'Anderlecht tente depuis quelques années de moderniser son image. Mais Wouter Vandenhaute osera-t-il s'attaquer au Grand Jojo ?

En 1985, suite au titre du RSC Anderlecht, le Grand Jojo - ou Lange Jojo en néerlandais - composait une chanson entrée dans la légende : "Anderlecht champion". Depuis lors, ce titre est devenu l'un des hymnes du club bruxellois.

"Anderlecht champion" est joué avant chaque match, son "est-ce que j'ai pas raison ? Oui tu as raison" repris en choeur par tous les supporters, de quelque génération que ce soit. C'est aussi le fameux "Olé olé olé" du refrain qui résonne quand le Sporting marque un but à domicile.

Stromae plutôt que le Grand Jojo ?

Alors, Wouter Vandenhaute s'apprête-t-il à tacler cette institution qu'est le Grand Jojo ? Het Laatste Nieuws nous apprend en tout cas qu'une version modernisée de la chanson, intitulée "Mauve & Blanc", aurait été enregistrée par... Stromae.

Un clip aurait été réalisé au centre d'entraînement d'Anderlecht, dans lequel figurerait notamment Paul Van Himst. On ignore quand la diffusion est prévue, mais l'objectif serait que cette nouvelle version du morceau remplace l'original au stade.

Stromae est bien sûr l'un des artistes bruxellois les plus en vue, et on sait que le RSC Anderlecht tente de se connecter au maximum avec cette identité : la saison passée, une collaboration entre le club et le rappeur Damso avait vu le jour. Récemment, un maillot inspiré de l'Art Nouveau, style architectural né à Bruxelles, était également créé. Mais voir le Grand Jojo disparaître serait aussi vu comme un affront à l'histoire du club par beaucoup de supporters acharnés...