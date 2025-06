C'est presque fait : la première recrue du Sporting Charleroi arrive

Le Sporting Charleroi serait proche de conclure son premier transfert de l'été. Il s'agit d'un attaquant, qui débarque de Tromso, en Norvège.

Nous vous en parlions la semaine passée : le Sporting Charleroi avait bel et bien identifié son nouveau n°9, et il devrait bel et bien débarquer dans les heures à venir au Mambourg. Il s'agit de Jakob Napoleon Romsaas (21 ans), attaquant du club de Tromso, en D1 norvégienne.

Selon les informations du média norvégien iTromso, le Sporting Charleroi dépenserait 15 millions de couronnes norvégiennes, soit 1,3 million d'euros, pour s'offrir les services de Romsaas, qui est estimé à 1,8 million sur Transfermarkt.

L'international norvégien U21 arrivera avec du rythme dans les jambes, puisque la saison bat son plein pour Tromso en ce moment. Romsaas a joué 13 matchs dans cette saison 2025, pour 2 buts et 3 passes décisives.

Depuis ses débuts pour Tromso, Jakob Napoleon Romsaas a disputé 69 matchs et inscrit 15 buts. Il s'est aussi signalé par son altruisme puisqu'il a délivré 9 passes décisives depuis son poste d'attaquant de pointe.

Cette arrivée permettra à Rik De Mil d'avoir un peu de profondeur au poste de 9, où seul Nikola Stulic a été capable d'empiler les buts cette saison. Reste à savoir si un départ du Serbe cet été peut être évité par Mehdi Bayat.