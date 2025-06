À peine promu, Zulte Waregem risque de perdre un pilier : un club étranger propose plus de 5 millions d'euros

797

Zulte Waregem revient en Jupiler Pro League et se prépare pour la nouvelle saison, mais risque maintenant de perdre un pilier : Strasbourg veut Pape Demba Diop et propose plus de 5 millions d'euros.

Zulte Waregem a été promu en Jupiler Pro League cette saison au terme d'un véritable thriller, profitant notamment de l'écroulement du RWDM pour aller chercher un ticket en fin de saison. Les Flandriens retrouvent un échelon où ils semblent clairement avoir leur place. L'Essevee se prépare pour la saison à venir et devrait attirer des renforts dignes de ce nom d'ici là. Mais Zulte pourrait aussi perdre un joueur clef : Pape Demba Diop (21 ans) serait proche d'un transfert. Le Nieuwsblad rapporte que Strasbourg insisterait pour recruter le milieu de terrain flandrien. Zulte Waregem n'aimerait pas le voir partir mais en cas d'offre conséquente, tout serait envisageable. Strasbourg offrirait apparemment plus de 5 millions pour Diop. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est d'un million d'euros. On peut donc imaginer que Zulte Waregem accepte une telle offre et laisse filer le médian sénégalais. Diop est actuellement lié à la RAAL jusqu'en 2028. Il a joué 31 matchs la saison dernière pour Zulte Waregem, a marqué six buts et délivré six passes décisives.