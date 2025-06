C'est fait : le Sporting Charleroi va perdre un cadre et toucher 3 millions d'euros

C'était dans l'air et si ce n'est pas encore officiel, le deal se précise de plus en plus. Daan Heymans va quitter Charleroi pour le Racing Genk.

Auteur d'une saison trois étoiles avec le Sporting Charleroi, Daan Heymans (25 ans) a inscrit 11 buts cette saison pour les Zèbres. Avant que Nikola Stulic s'impose, Heymans était l'atout offensif numéro 1 du club cette saison. Depuis la fin de saison, le joueur lui-même n'en fait pas secret : le KRC Genk s'intéresse à lui, et toutes les parties étaient en discussion pour finaliser un transfert. Charleroi réclamait 3 millions d'euros pour son milieu offensif. Les Zèbres ont finalement trouvé un accord avec Genk : Sacha Tavolieri, journaliste spécialisé belge, annonce ce mercredi que Daan Heymans va bel et bien quitter le Sporting Charleroi. Le RCSC devrait bel et bien toucher 3 millions d'euros pour son joueur. Le deal ne sera pas officialisé avant le retour de vacances de Daan Heymans. Il signera jusqu'en 2029 à la Cegeka Arena. Pour Heymans, c'est une première opportunité au top belge, après de très belles prestations à Waasland-Beveren et un transfert à l'époque à Venise, en Serie A.