Taravel à Anderlecht ? Déjà convenu il y a trois ans ! Le coup du sort qui a tout changé pour lui...et David Hubert

Anderlecht a fait fort en annonçant les arrivées d'Edward Still, Lucas Biglia, Jérémy Taravel et Silvio Proto dans son staff. Celle de Taravel était déjà dans les cartons il y a quelques années.

Au Standard, ils sont nombreux à avoir froncé les sourcils en apprenant le départ de Jérémy Taravel à Anderlecht. Si voir le Français quitter Sclessin est loin d'être une surprise vu la nouvelle ère entamée par le club et le départ d'Ivan Leko, le retrouver annoncé dans le nouveau staff de Besnik Hasi à Anderlecht dans la foulée en a crispé certains.

Pourtant, Taravel était lié à Anderlecht depuis longtemps, avant même son arrivée au Standard. L'ancien défenseur central devait vivre les dernières années de sa carrière de joueur en Mauve. Il avait même trouvé un accord avec la direction pour devenir le nouveau joueur d'expérience renforçant les RSCA Futures à l'été 2022.

Mais c'était sans compter sur un coup du sort qui l'a contraint à raccrocher les crampons cet été-là. Si la visite médicale s'était bien déroulée, le passage chez le cardiologue avait révélé une petite cicatrice sur le cœur pouvant venir d’une grippe ou d’un syndrome viral. "Beaucoup de gens ont la même chose que moi mais ne sont pas contrôlées. Le cardiologue m’a dit que je pouvais peut-être encore jouer cinq ans au haut niveau sans qu’il m’arrive quelque chose comme il pouvait m'arriver des bricoles après deux semaines en provinciale", nous avait-il expliqué à l'époque.

Les aléas d'une carrière de haut niveau

La décision, aussi difficile soit-elle, d'arrêter sa carrière de joueur plus tôt que prévu n'a pas été longue à prendre : "Ils auraient fait d’autres tests plus poussés si j’avais 25 ans ou si je devais faire un gros transfert. Mais, j'ai 35 ans, ma carrière est faite et je ne voulais pas prendre ce risque".

C'est donc le maillot de Mouscron que Taravel aura porté en dernier. Ce revirement inattendu a poussé Anderlecht à revoir ses plans. Plutôt que le Français, c'est finalement David Hubert qui est arrivé à Neerpede pour apporter son vécu aux RSCA Futures. La visite de Jérémy Taravel chez le cardiologue aura donc des conséquences en cascade sur le début de carrière d'entraîneur de David Hubert au Lotto Park.

Pour Taravel, cela a accéléré son passage de l'autre côte de la barrière. Le natif de Vincennes savait depuis longtemps qu'il voulait lui aussi entraîner. Il disposait ainsi du diplôme UEFA B depuis deux ans et préparait déjà l'UEFA A. Dans la foulée de ses contacts avec la direction mauve, il a également été question de le voir intégrer l'encadrement anderlechtois. Des discussions ont également vu le jour avec le Cercle de Bruges.

Mais c'est finalement à Virton que l'ancien défenseur de Lokeren a appris le métier en secondant José Jeunechamps, qu'il retrouvera un an plus tard au Standard. Entre les deux, il a également œuvré comme entraîneur des U18 de l'Union Saint-Gilloise.

C'est riche de ces premières expériences qu'il débarque à Anderlecht, où son arrivée n'était que partie remise. Il y a trois ans, son fils évoluait déjà en catégories d'âge mauves et se réjouissait de voir son paternel le rejoindre, jusqu'à cette embêtante cicatrice. Les deux hommes se croiseront finalement bien à Neerpede. Un verdict qu'ils doivent surtout à Olivier Renard qui a, plus encore que Besnik Hasi, été à l'origine de la venue de Taravel. Reste à savoir la place qu'il occupera aux côtés d'Edward Still et Lucas Biglia.