Guardiola inquiet après la sortie de Kevin De Bruyne : "C'est un gros problème"

Les fans de Manchester City mais aussi des Diables Rouges ont retenu leur souffle ce mercredi quand Kevin De Bruyne est sorti blessé à la 65e minute.

Kevin De Bruyne n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années, et semblerait s'être à nouveau blessé ce mercredi lors d'une course. Le Diable est sorti en boitant à la 65e minute et on l'a vu posant de la glace sur sa cheville. Reste à savoir si KDB sera absent pour quelques matchs ou s'il est sorti par mesure de précaution, mais l'importance du joueur dans le dispositif de Manchester City laisse à penser qu'il n'est sorti que parce que c'était totalement nécessaire.

Après la rencontre, Pep Guardiola a évoqué cette blessure et celle de Kyle Walker, survenue juste dans la foulée. "C'est un gros problème. Nous avons joué il y a trois jours, voyagé ici, et maintenant nous faisons face à beaucoup de blessures. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, cependant, nous devons célébrer cette qualification, nous sommes en demi-fnale pour la troisième fois de l'histoire du club", déclare-t-il à BT Sport.

Manchester City, cependant, disputera un match très important dès ce samedi : les Skyblue affrontent Liverpool en demi-finale de la FA Cup. On ne sait pas encore si De Bruyne sera remis pour cette rencontre. Guardiola, cependant, ne paraissait pas optimiste.