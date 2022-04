Les dates des derniers barrages européens pour la Coupe du monde sont connues, le calendrier des Diables modifié

Le Pays de Galles jouera soit contre l'Ukraine, soit contre l'Ecosse. Cela induit des changements dans le calendrier...également des Diables Rouges !

Selon la BBC, le match de demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022 de la zone UEFA entre l'Ukraine et l'Ecosse a été déplacé au 1er juin.

La rencontre avait été reportée après l'invasion russe en terres ukrainiennes.

La finale, qui se jouera face au Pays de Galles, vainqueur de l'Autriche fin mars dans l'autre demi-finale (2-1), a été fixée au 5 juin.

Le vainqueur de ce barrage sera versé dans le groupe B au Qatar, avec l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Iran

Les matchs du Pays de Galles en Ligue des Nations ont été adaptés en fonction de ces barrages : ce sera la Pologne le 1er juin, les Pays-Bas à domicile le 8 juin, puis un déplacement chez nos Diables le 11, avant de finir par une double confrontation face aux Oranje.

Ainsi, cela induit des changements dans le calendrier des Belges, qui affronteront à domicile la Pologne non plus le 6 juin mais bien le 8. Les déplacements au pays de Galles et en Pologne prévus sont déplacés du 10 et 13 au 11 et 14 juin.