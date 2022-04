La Real Sociedad partage, Januzaj monte en cours de jeu

Match nul et vierge ce vendredi soir en Espagne entre la Real Sociedad et le Betis Séville (0-0).

Pour ce match au sommet de LaLiga, on aurait peut-être espéré un résultat un peu plus emballant. La Real manque l'occasion, de plus, de passer devant le Betis au classement après leur match nul de ce vendredi soir.

Pas de buts, pas vraiment d'occasions non plus (9 tirs partout, dont 2 cadrés de chaque côté). La montée d'Adnan Januzaj à la 65e à la place de Rafinha n'a pas non plus permis à la Real Sociedad de prendre l'ascendant sur son adversaire du soir.

Les esprits se sont échauffés en fin de match, avec 4 cartes jaunes et une carte rouge (pour David Silva) brandies en 2 minutes.

Après deux victoires de suite en championnat espagnol, la Real Sociedad coince et est 6e - synonyme seulement de Conference League l'an prochain, à 2 points d'un Betis virtuellement qualifié pour l'Europa League.