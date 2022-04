Le Standard ne fait plus partie du G5

Une mauvaise nouvelle de plus dans la saison catastrophique des Rouches.

16 défaites, une 14ème place au classement et une direction qui a été dans la difficulté: le Standard a vécu l'une des pires saison de son histoire. Et cela a des conséquences puisque Het Laatste Nieuws annonce ce vendredi que le club liégeois ne fera plus partie du G5.

Ce G5 est déterminé par les résultats des clubs sur les 5 dernières années, et les résultats des Liégeois n'ont pas été à la hauteur de leur statut. Du coup, c'est l'Antwerp qui prendra place dans ce G5. Pour rappel, les 5 clubs de ce groupe fermé (Anderlecht, La Gantoise, le Club de Bruges, Genk et donc l'Antwerp) possèdent 3 voix au conseil d'administration contre 2 pour les autres clubs. Ces voix comptent pour chaque décision de la Pro League, y compris le changement de format de la compétition.

Du côté de la Pro League, on n'a pas encore acté cette information et on se contente de dire que tout cela sera évalué dans les prochaines semaines.