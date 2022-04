Xavi reste pragmatique : "Si c'est un désastre, il fait partie du processus d'apprentissage"

Le coach du Barça s'est exprimé après la désillusion et l'élimination en quarts de finale d'Europa League face à Francfort (2-3, 3-4 score cumulé).

Questionné en conférence d'après-match après la défaite surprise de ses hommes face à l'Eintracht Francfort et l'élimination de la compétition, Xavi ne s'est pas laissé submerger par l'émotion. "Ce n'est pas un désastre. Ou si c'est un désastre, il fait partie du processus d'apprentissage", a-t-il déclaré.

"On va continuer sur cette voie. On est en train de remonter la pente. Certes, là, maintenant, on est tous en colère du match que l'on a fait, il y aura des critiques, du pessimisme, mais on ne ne peut pas dévier du chemin. Il faut continuer. Aujourd'hui, le problème a été footballistique. Sincèrement, je crois que notre élimination est plus due à nos erreurs qu'à leur mérite. On a eu le contrôle du match, avec de la possession, mais on n'a pas su l'exploiter. Ils ont des qualités physiques énormes, et une capacité de projection en contre que j'ai rarement vue dans ma carrière. On n'a pas fait un bon match, ni une bonne double-confrontation, mais on doit apprendre de nos erreurs."

Le Barça n'a en tout cas pas pu compter sur le soutien massif de ses supporters, qui sont d'ailleurs revenus dans les tribunes seulement 10 minutes après la seconde mi-temps, en signe de protestation selon plusieurs sources. Par contre, 30.000 supporters allemands étaient présents hier au Camp Nou...

"On aurait dit une finale, où la moitié des entrées avaient été données à chaque club. Le club est en train de voir ce qui a bien pu se passer. C'est sans doute une erreur de calcul, de planification. Mais chez nous, ça ne doit pas arriver. C'est une déception supplémentaire, mais ce n'est pas une excuse", a réagi Xavi.