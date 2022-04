Hein Vanhaezebrouck dans le viseur de l'Antwerp, Ivan De Witte réagit : "L'argent est important, mais..."

Hein Vanhaezebrouck n'a pas encore prolongé à La Gantoise. Sera-t-il sera encore l'entraîneur des Buffalos la saison prochaine ?

Hein Vanhaezebrouck a été lié à d'autres clubs et on dit que Paul Gheysens apprécie fortement l'entraîneur de La Gantoise. Le président de l'Antwerp ne compte pas sur Brian Priske après cette saison et est à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Il s'agira peut-être de Vanhaezebrouck, bien que La Gantoise soit toujours confiante concernant la prolongation de son entraîneur principal. "L'argent est important, mais je ne pense pas qu'il joue un rôle dans cette situation. Nous avons de bonnes discussions", a déclaré le président De Witte dans Het Nieuwsblad, qui espère toujours que Vanhaezebrouck restera à Gand.