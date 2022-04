LaLiga : Levante écrase Grenade et abandonne la lanterne rouge

En Liga, Levante s'est imposé sur la pelouse de Grenade dans un match important dans la course au maintien.

Grenade, 14e de LaLiga, recevait Levante, bon dernier. Les Andalous se sont lourdement inclinés sur leur propre pelouse (1-4), menés en première période par un but de Gomez puis plombés en début de seconde par l'expulsion de Sanchez. Le penalty consécutif sera transformé par Moras (0-2), et Malsa s'offrira ensuite le 0-3. Deux buts de plus seront inscrits dans les arrêts de jeu, Grenade réduisant l'écart à la 90e+2 et Soldado fixant le score à 1-4 à la 90e+5.

Grâce à ces trois points, Levante quitte la lanterne rouge, mais reste encore à 4 points des premiers non-relégables, Mallorque... et Grenade.

