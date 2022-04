European Play-offs: une lutte à 3 avec La Gantoise en juge de paix?

Le succès des Buffalos en Coupe de Belgique ce lundi change la donne pour les European Play-offs.

La Croky Cup, c'est terminé, il est temps désormais de se tourner vers les play-offs de fin de saison, qui vont distribuer les places européennes. Il reste donc une chance unique aux participants des European Play-offs de s'offrir un ticket pour les tours préliminaires de l'Europa Conference League.

Mais depuis l'arrêt salvateur de Davy Roef, la donne a changé pour La Gantoise, qui est assuré de disputer quoi qu'il se passe les barrages de l'Europa League et au pire donc de se retrouver dans les poules de la Conference League. Du coup, pour eux, cette fin de saison ressemblera à 6 rencontres amicales.

© photonews

De plus, la finale a laissé des traces chez les joueurs de Hein Vanhaezebrouck: "Laurent Depoitre est blessé et il ne jouera pas les premiers matches des play-offs. Hjuslager est certainement out pour la fin de saison, peut-être que Vadis aussi. Samoise pourrait aussi manquer le début et il faudra voir comment Tissoudali a récupéré".

Du coup Genk, qui est le premier adversaire des Buffalos dès ce week-end, se frotte déjà les mains de retrouver un adversaire démobilisé qui pourrait déjà être en vacances. De quoi laisser les Limbourgeois, Malines et Charleroi se disputer la place de barragiste (contre le 4ème des Champion's Play-offs), il y a un pas que nous sommes prêts à franchir. De quoi laisser penser que ce mini-championnat est faussé? C'est un autre pas que nous vous laisserons franchir.