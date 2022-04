Le ballon Kipsta dégonflé en finale de la Coupe... Y a-t-il un problème ? "Nous ne devons pas amplifier cela"

À partir de la saison 2023-2024, l'ensemble de la Jupiler Pro League jouera avec un ballon Kipsta. Lors de la finale de la Coupe, son prédécesseur, le Kipsta F950, s'est soudainement retrouvé à plat. Y a-t-il un problème ?

Lorsque Marco Kana a bloqué un tir, Owusu a pris le ballon dans ses mains et a montré qu'il était à plat. Cela indique-t-il des problèmes ? "Non", répond Vincenzo Verhoeven, ancien footballeur professionnel et responsable chez Kipsta, à Het Laatste Nieuws. "Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Une balle qui est dégonflé après 120 minutes, pour quelque raison que ce soit, cela peut arriver."

Chez Décathlon, ils n'en font pas un article. "Il s'agissait d'un ballon moins gonflé par rapport aux trente autres utilisés pendant le match. Nous ne devons pas amplifier cela. La F950 porte le label de qualité de la FIFA et répond à toutes les directives. Si quelque chose n'allait vraiment pas avec notre ballon, les joueurs nous l'auraient déjà dit."