📷 Senne Lynen proche d'un retour à l'Union Saint-Gilloise?

Senne Lynen s'était lourdement blessé en octobre dernier, manquant la majeure partie de la saison. Il semble proche d'un retour.

Excellente nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : Senne Lynen (23 ans), titulaire en début de saison et faisant des bonnes surprises du club, est bientôt de retour. Le médian s'était gravement blessé en octobre dernier, se déchirant les ligaments du genou. Sa longue rééducation est terminée et Lynen a retrouvé le chemin de l'entraînement individuel.

On ignore encore s'il pourra jouer en Playoffs, et cela serait très surprenant au vu du type de blessure encourue et de son manque de rythme. Mais son retour sera également une très bonne nouvelle en vue de la saison prochaine.