Thomas Tuchel pousse une gueulante : "On ne peut pas accepter ça"

Chelsea s'est lourdement incliné à la maison contre Arsenal (2-4) mercredi en Premier League.

Thomas Tuchel n'a pas caché son agacement à l'issue de la rencontre. L'entraîneur des Blues n'accepte pas les nombreuses erreurs de son équipe ces dernières semaines.

"Les erreurs, le nombre d'erreurs dans des matchs consécutifs ici à la maison, c'est impossible à ce niveau. On ne peut pas accepter ça. C'est tout simplement impossible, mais c'est ce que nous faisons en ce moment, et vous ne pouvez pas gagner des matchs de football comme ça. (...) C'est le jeu pour les joueurs. Ils reçoivent toutes les louanges quand ils jouent comme lors des trois dernières confrontations contre Arsenal. Et ils doivent faire face à la réalité : il est impossible de gagner des matchs si vous faites autant d'erreurs de ce calibre. C'est tout simplement impossible. Je n'avais jamais vu ça dans d'autres matchs, mais je le vois maintenant dans plusieurs rencontres consécutives, et cela doit cesser", a fustigé le technicien allemand en conférence de presse.