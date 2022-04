A Lyon, la frustration est présente : "On fait vraiment un mauvais championnat"

Les Gones éprouvent des difficultés à jouer sur les premiers plans cette saison.

L'Olympique Lyonnais, après son élimination en Europa League au profit de West Ham, va devoir cravacher en cette fin de saison. Les joueurs de Peter Bosz ne sont que 8e et ne sont pas en ballottage favorable pour jouer l'Europe l'an prochain, pour laquelle les places seront chères.

A peine de retour de blessure, le Lyonnais Jeff Reine-Adelaide est revenu sur la saison de l'OL pour L'Equipe.

"C'est très frustrant pour les joueurs. On a tous à cœur de bien faire. Bien sûr, ce sont des mots qui se répètent semaines après semaines et on fait vraiment un mauvais championnat. Mais il y a encore 15 points à prendre, bien sûr on ne va pas être champions, mais il y a une place européenne à aller chercher. Il va falloir tout gagner", a-t-il déclaré.