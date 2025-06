Officiel : un grand talent prêté à Anderlecht cette saison s'engage dans un autre club belge

Prêté par le Fortuna Sittard, Milan Robberechts a disputé 23 rencontres de Challenger Pro League cette saison sous les couleurs du RSCA Futures. Il quitte définitivement les Pays-Bas, pour un club de deuxième division belge.

Formé en grande partie à Malines, Milan Robberechts s'offrait, à 18 ans, un premier doublé en Jupiler Pro League contre Westerlo, en 19 minutes de jeu. Des débuts prometteurs, qu'il n'a jamais su confirmer.

Blessé au genou, il n'avait plus su rejoindre le groupe professionnel en fin de saison et avait pris la direction du Fortuna Sittard en 2023. Malgré treize matchs disputés, l'ailier droit n'a pas reçu de réelle chance et a été prêté à Venlo.

Après une saison lors de laquelle il a joué dix rencontres, Milan Robberechts est retourné au Fortuna Sittard, qui l'a prêté, l'été dernier, au RSCA Futures, en Challenger Pro League.

Milan Robberechts reste en mauve : il passe du RSCA Futures au Patro Eisden

Le joueur de 21 ans y a vécu la saison la plus complète depuis le début de sa carrière, puisqu'il a pris part à 23 rencontres, pour trois buts et une passe décisive. Des performances qui ont attiré un autre club de deuxième division.

L'information est déjà officielle, Milan Robberechts quitte définitivement le Fortuna Sittard et rejoint le Patro Eisden de Stijn Stijnen, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029. Un joli coup du club ambitieux de Challenger Pro League, désireux de rejoindre l'élite.