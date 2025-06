Le Club Bruges vise un jeune prodige en défense, mais Tottenham bloque le dossier

Le Club Bruges pourrait perdre Joel Ordoñez, l'un de ses défenseurs les plus en vue. En cas de départ, Luka Vuskovic est ciblé, mais le jeune Croate est déjà attendu à Tottenham...

Le Club Bruges pourrait perdre l’un de ses joueurs les plus en vue. En défense, Joel Ordoñez attire de plus en plus les regards. Ses prestations solides n’ont pas échappé à plusieurs grands clubs. Un départ cet été est clairement envisageable.

Ordoñez s’est imposé comme une valeur sûre dans l’arrière-garde brugeoise. Puissant, calme et très propre dans ses interventions, il a pris une dimension européenne cette saison.

Le nom de Luka Vuskovic circule avec insistance en coulisses. À seulement 18 ans, le Croate a impressionné cette saison avec Westerlo. Son profil à la fois physique et intelligent dans la lecture du jeu a tapé dans l’œil du Club.

Mais Bruges n’est pas seul sur le coup. Le jeune défenseur va rejoindre Tottenham cet été, un transfert déjà acté depuis plusieurs mois. Le Club aimerait négocier un prêt, mais selon le Daily Mail les Londoniens n’ont donné aucun feu vert pour l’instant.

Tottenham souhaite d’abord l’observer de près, au moins durant la préparation estivale. Pour Bruges, le dossier reste donc en suspens. Si Ordoñez s’en va, il faudra trouver vite un profil capable de s’imposer.