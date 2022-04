Georges Mikautadze : "C'est juste la première manche qui s'est jouée"

Ce samedi, le RFC Seraing est allé s'imposer au RWDM lors de la manche aller des barrages (0-1).

Le RFC Seraing prend une option avant la manche retour au Pairay qui aura lieu samedi prochain (20h30). "Objectif accompli ce samedi soir car nous voulions venir gagner ici. Toutefois, c'est juste la première manche qui s'est jouée", a prévenu Georges Mikautadze.​ "Il faut continuer de la sorte la semaine prochaine en posant notre jeu et en nous créant des occasions", a souligné l'unique buteur de la rencontre. "J'ai tenté à distance et c'est rentré. Tant mieux pour tout le monde et moi. Nous avons eu un peu de chance aussi avec les deux barres adverses et le ballon sauvé sur la ligne par Opare."

Comment les Métallos vont-ils aborder ce match retour ? "Nous allons disputer cette deuxième rencontre comme si cela avait été 0-0. Il faut faire abstraction de cet avantage car si nous nous reposons sur ce but, ça n'ira pas. Le match était intense et nous avons bien répondu", a ajouté l'international arménien avant d'évoquer le point négatif de la soirée. "Nous aurions pu marquer plus de buts, mais nous sommes venus dans l'optique de gagner, et c'est le cas. Il faudra s'imposer une deuxième fois à la maison maintenant", a conclu Georges Mikautadze.