🎥 Le jour où Erik ten Hag a recadré Noa Lang: "Tu dois juste la fermer"

Les deux hommes se sont croisés à l'Ajax.

Erik ten Hag, le futur coach de Manchester United et actuel coach de l'Ajax d'Amsterdam, est un coach déterminé et il sait se faire comprendre de ses joueurs. Et quand cela ne lui convient pas, il sait aussi faire passer un message.

Lorsqu'il avait Noa Lang sous ses ordres, il l'avait recadré avec autorité: "Va dans la profondeur. Tu dois juste la fermer, c'est notre match, pas le tiens". La télévision avait capté les images de l'époque.