Marseille s'impose et fait un grand pas vers la Ligue des Champions

Les Marseillais ont pris le dessus sur les Belges du Stade de Reims.

Alors que le Stade de Reims n'a plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat, l'Olympique de Marseille doit de son côté prendre des points pour garder sa deuxième place et aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Problème: ce jeudi, il y a le match aller de la demi-finale de la Conference League sur le pelouse de Feyenoord.

Du coup, Sampaoli fait tourner son effectif: Guendouzi, Gerson, Lirola et Payet sont sur le banc. En face, Faes et Foket sont sur la pelouse. Globalement, l'Olympique de Marseille a les meilleurs opportunités en première période, mais ils ne sont pas vraiment dangereux, comme les Rémois d'ailleurs.

Après la pause, Marseille a toujours le ballon et finit par enfin trouver l'ouverture en toute fin de rencontre via Gerson, bien servi par Payet (83', 0-1). L'OM prend donc trois points de plus, 6 d'avance sur Rennes et sur Monaco, respectivement à la troisième et à la quatrième place. Un bon week-end pour les Phocéens.