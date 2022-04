Naples se prend les pieds dans le tapis à Empoli

Les espoirs de titre s'envolent pour le Napoli...

Malgré le but d'ouverture de Dries Mertens, le Napoli a pris un nouveau coup sur la tête ce dimanche, sur la pelouse d'Empoli. Le Diable Rouge avait ouvert le score en fin de première période, Lorenzo Insigne a doublé la mise en début de seconde période, mais le match a échappé à Naples dans les dix dernières minutes.

Liam Henderson a relancé le suspense à la 80e, le doublé d'Andrea Pinamonti a offert la victoire à Empoli. Une défaite qui risque d'enterrer les illusions de titre de Dries Mertens et ses équipiers. Le Napoli a cinq et quatre points de retard sur l'Inter et l'AC Milan, qui comptent un match en moins.