Belmadi s'emporte: "On ne laissera jamais personne conspirer contre notre pays"

Le sélectionneur algérien est une nouvelle fois revenu sur la rencontre perdu par son pays contre le Cameroun.

Officiellement maintenu sur le banc de l'équipe d'Algérie ce dimanche, le sélectionneur Djamel Belmadi ne digère toujours pas l'échec de son pays contre le Cameroun (1-0, 1-2 a.p.) lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Et le coach des Fennecs reste remonté contre l'arbitre de la manche retour, Bakary Gassama.

"La force des hommes et d'un peuple, c'est de se relever. Mais nous ne laisserons jamais plus deux ou trois personnes conspirer contre notre pays, plus jamais un arbitre mettre à mal notre pays. Je n'ai pas aimé voir l'arbitre le lendemain confortablement assis dans nos salons à l'aéroport boire un café et manger un mille-feuille. Je lui ai vidé mon sac et je l'ai recroisé en Turquie et je lui ai dit qui il était encore ! Quand on va en Afrique, on n'a pas souvent de traitement de faveur. Il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça... Je ne dis pas qu'il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille", a lancé Belmadi pour FAF TV.