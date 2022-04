Des doutes autour de l'avenir de Mazzu à l'Union ?

Alors que l'avenir du coach italien était censé s'écrire au club bruxellois, quelques doutes ont été jetés récemment. Une discussion devrait avoir lieu après les Playoffs.

Sous contrat avec l'Union Saint-Gilloise pour une durée indéterminée, Felice Mazzu a pourtant jeté quelque peu le trouble lorsqu'il a déclaré au Soir qu'il attendait "un signal du club", ajoutant qu'il y avait de l'intérêt.

Un départ du tacticien est-il alors possible ? En tout cas, selon le Nieuwsblad, des discussions seraient prévues dès la fin des Playoffs. Le Conseil d'Administration serait bien sûr satisfait du travail réalisé par Mazzu et l'on voudrait le garder. Ce serait également le cas de l'ancien coach de Genk ou de Charleroi, qui de plus peut continuer à vivre à proximité de son père retraité et célibataire.

Toujours selon le Nieuwsblad, outre les départs (actés) d'Undav et ceux (pressentis) de Mitoma et Kozlowski, des joueurs comme Van Der Heyden, Vanzeir ou Nielsen intéresseraient beaucoup d'écuries étrangères.