En Italie, il n'y a qu'un Ballon d'Or possible

Le match de ce mardi ne fait que renforcer leur sentiment.

Favori pour le prochain Ballon d'Or, qui récompensera le meilleur joueur de la saison 2021-2022 au mois de septembre ou octobre, Karim Benzema a encore fait baisser sa cote en inscrivant un doublé face à Manchester City (3-4) mardi, en demi-finale aller de Ligue des Champions. Et pour La Gazzetta dello Sport, il ne sert à rien d'attendre jusqu'à la cérémonie pour voir le Français récompensé.

Le quotidien italien, qui a crédité KB9 d'un 8,5/10 pour sa superbe performance à l'Etihad Stadium, a accompagné cette note d'une légende dithyrambique : "Donnez-lui le Ballon d'Or et n'en parlons plus. Le premier but qu'il s'invente est un massage cardiaque pour un Real Madrid à l'agonie. La panenka, c'est un coup de géant. 14 buts en C1, 41 cette saison. Le plus fort de tous", ont écrit les journalistes italiens.