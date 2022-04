Le président du Beerschot acquitté après ses accusations envers Nathan Verboomen

Lors de la défaite dans le derby face à l'Antwerp (2-1), le président du Beerschot Francis Vrancken avait accusé l'arbitre de la rencontre Nathan Verboomen de ne pas être objectif et avait crié au conflit d'intérêt.

Ilias Sebaoui s'était vu refuser un penalty en première mi-temps, Lawrence Shankland avait ensuite inscrit un but en seconde, mais annulé pour une faute sur le début de l'action. Le président du Beerschot Francis Vrancken s'était alors montré suspicieux envers l'arbitre de la rencontre, Monsieur Nathan Verboomen.

"Apparemment, il travaille pour une entreprise (6D Sports Nutrition, ndlr) dont le client est le club de l'Antwerp. Je trouve cela surprenant. Cela crée un soupçon de conflit d'intérêts et nous a effrayés quant à l'intégrité de la gestion du match", avait déclaré Vrancken. "Certainement vu le déroulement du match : le penalty qui n'a pas été sifflé, le carton rouge et le but refusé ont contribué à ce match dans un moment décisif. A cause du lien entre l'arbitre et l'adversaire, je me pose beaucoup de questions par après. Demain, nous enquêterons sur l'étroitesse de la coopération entre les deux parties et demanderons éventuellement à l'Union belge si cela est éthique. Au lendemain de l'opération Mains Propres cela nous semble logique."

Le parquet fédéral avait fait poursuivre Vrancken pour ces "propos infondés, qui ont mis en cause publiquement à tort l'intégrité de l'arbitre".

Néanmoins, le Comité disciplinaire a décidé d'acquitter le dirigeant, l'instance considérant qu'il n'avait enfreint ni le règlement fédéral, ni le code disciplinaire de la FIFA. Le droit à la liberté d'expression ayant été régulièrement exercé ici.