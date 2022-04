Koni De Winter voudrait quitter la Juventus

Privé de temps de jeu, Koni De Winter ne restera pas à la Juventus et devrait être envoyé en prêt ou quitter le club définitivement.

Koni De Winter (19 ans) paraissait proche d'intégrer l'équipe A pour de bon à la Juventus. Le jeune défenseur central belge, international espoirs, a même disputé deux rencontres en Ligue des Champions. Mais en Serie A, il n'aura pas quitté le banc et était même le plus souvent aligné en Serie C avec l'équipe réserve.

De Winter ne souhaiterait pas vivre une nouvelle saison à ce régime. La Gazzetta dello sport révèle ainsi ce vendredi que le Belge, qui est sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2024, devrait quitter le club en prêt ou à titre définitif l'été prochain. Lors du mercato estival précédent, Koni De Winter avait été proche d'être envoyé en prêt au FC Bruges, mais était finalement resté à la Juventus.