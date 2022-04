Le point sur l'infirmerie à Anderlecht : "Ashimeru pourrait ne pas rejouer"

Vincent Kompany a profité de la conférence de presse en amont d'Anderlecht-Bruges pour faire un large point médical.

L'entraîneur du RSC Anderlecht n'a cependant pas souhaité donné de véritable éclaircissement concernant la situation de Sergio Gomez et Yari Verschaeren. L'Espagnol avait manqué la première rencontre de Playoffs après s'être blessé lors de la finale de Coupe. Yari Verschaeren souffrait quant à lui de douleurs musculaires et est incertain.

"Je ne peux pas vous donner une position officielle les concernant. C'est une course contre la montre, on verra. Même si j'étais en état de vous le dire, je ne le ferais pas. Nous sommes en Playoffs 1, tous les détails compteront", souligne Kompany. "Je vous le dirais peut-être si tous les entraîneurs de Playoffs étaient obligés de le faire (rires)".

Des doutes concernant Majeed Ashimeru

L'autre grand absent de ces dernières semaines, c'est Majeed Ashimeru. Le Ghanéen ne sera pas de retour dimanche contre Bruges... et pourrait même ne pas revenir du tout cette saison. "Je peux déjà vous dire qu'il ne sera pas là et que nous verrons même s'il est capable de jouer durant les Playoffs", regrette Vincent Kompany. "Ce n'est pas une blessure qui durera à long terme. Mais à court terme, je ne sais pas s'il pourra être performant dans les semaines à venir".

Même chose pour Zeno Debast, qui ne devrait pas revenir cette saison, a confirmé Kompany. Une bonne nouvelle cependant concernant Hannes Delcroix. "Hannes s'entraîne à nouveau. C'est en suspens. Mais le plus important est que nous avons des gars à l'entraînement et selon leur forme, on les intégrera ou non au groupe. Après sa blessure, c'est déjà une bonne chose d'avoir Hannes parmi nous à l'entraînement".