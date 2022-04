Vincent Kompany était furieux : "J'ai mieux dormi après la finale de la Coupe qu'après l'Union"

Anderlecht n'était "pas à niveau" lors de son déplacement à l'Union Saint-Gilloise. De quoi bien mal entamer les Playoffs, et Vincent Kompany en a mal dormi.

Anderlecht n'a pas le choix : ce dimanche contre Bruges, il faudra montrer autre chose qu'au Parc Duden. Les Mauves ont été dominés par l'Union Saint-Gilloise et Vincent Kompany n'en était pas ravi. "Nous n'avons pas été à niveau, ni dans le contenu, ni dans l'approche. Je suis resté en colère longtemps après le match, soyons clairs. Ce n'était clairement pas suffisant et j'attends désormais bien mieux", déclare-t-il.

"Je suis un entraîneur qui peut parfois crier, parfois remotiver. Et cette semaine, j'ai plutôt crié. Ils n'ont pas eu le choix, je voulais voir plus d'implication à l'entraînement. Je suis prêt à défendre mes joueurs envers et contre tout mais ils doivent se battre, montrer qu'ils veulent aller à la guerre", pointe Kompany, remonté. "Le niveau de jeu peut baisser et monter, mais ce ne sera pas suffisant. Anderlecht, aujourd'hui, ne peut plus être arrogant, se donner à 50 ou 60%. Je le dis depuis longtemps".

J'ai mieux dormi après la finale de Coupe

Vincent Kompany n'était pas aussi déçu après la défaite en finale de la Coupe, et pour cause : c'est dans l'état d'esprit que ses hommes lui ont cette fois fait défaut. "Je vais vous dire, j'ai mieux dormi après la finale de la Coupe qu'après la défaite à l'Union. Maintenant, je ne vais pas laisser un ou deux matchs changer le jugement porté sur la saison. Nous avons marqué plus de buts et pris plus de points que la saison passée", rappelle-t-il. "Nous peinions contre les petites équipes, tout le monde le soulignait. Ce n'est plus le cas. Mais en Playoffs 1, il n'y a plus de petites équipes. Contre les grands, nous faisons souvent jeu égal mais manquons d'efficacité. Il faut trouver la solution à ça". Et pour faire jeu égal, il faudra montrer autre chose dès dimanche face à Bruges...