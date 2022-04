Dortmund perd au terme d'un match fou, défaite surprise du Bayern

Ca jouait ce samedi après-midi en Bundesliga.

Le Borussia Dortmund a été renversé face à Bochum (3-4). Avec Axel Witsel comme seul Diable Rouge, les Borussen ont été menés de deux buts mais sont revenus dans le match grâce à un doublé sur penalty en 12 minutes d'Erling Haaland. Le Norvégien a inscrit un triplé et a permis au BVB de passer devant. Mais Bochum, déjà tombeur du Bayern, a renversé la rencontre et a inscrit deux buts aux 81e et 85e minutes.

Avec Aster Vranckx monté au jeu et Casteels dans les cages, Wolfsbourg s'est adjugé un nul très important face à Stuttgart (1-1) et s'est mathématiquement maintenu en Bundesliga.

L'Hertha Berlin, avec Boyata titulaire, a également partagé face à l'Arminia Bielefeld (1-1).

Le Bayern, déjà champion, s'est fait surprendre face à Mayence (3-1). Enfin, Cologne est à égalité avec la 5e place de Fribourg après sa victoire face à Augsbourg (1-4).